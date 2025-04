La coopération entre la Tunisie et la Chine a été au centre d’une rencontre, mercredi, à Tunis, entre le Secrétaire d’État aux Affaires étrangères Mohamed Ben Ayed et l’Ambassadeur de Chine en Tunisie, Wang Li. Lors de cette réunion, les deux parties ont discuté de l’évolution des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des résultats de la visite d’État effectuée par le président de la République en Chine à la fin du mois de mai 2024.

La réunion intervient également dans le cadre du suivi des résultats des visites de haut niveau dont celles successivement effectuées par le ministre des Transports et le ministre de la Santé dans la capitale chinoise, Pékin.

Selon un communiqué, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à œuvrer de concert pour concrétiser les clauses du partenariat stratégique entre les deux pays, notamment en ce qui concerne la réalisation de projets de développement dans des secteurs prioritaires.

Le mémorandum d’entente relatif au projet de la Cité médicale des Aghlabides à Kairouan a été aussi discuté.