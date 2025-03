Le Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle (CMCA) a lancé l’appel à candidatures pour la 29ème édition du Festival de la Méditerranée en Images, PriMed, qui se tiendra du 29 novembre au 6 décembre 2025 à Marseille. La date limite d’inscription des films est fixée au 27 avril 2025.

La compétition internationale annuelle pour le Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen, met en lumière les documentaires et reportages qui explorent les enjeux, la culture, le patrimoine et l’histoire des pays du bassin méditerranéen. Elle a pour objectif de promouvoir et de récompenser des œuvres se distinguant par la qualité de leur contenu et leur créativité artistique en offrant une plateforme d’échange pour les professionnels de l’audiovisuel, favorisant ainsi le dialogue et la coopération entre les pays du bassin méditerranéen.

Le Primed est ouvert à tous les auteurs, réalisateurs, producteurs et diffuseurs dont les œuvres contribuent à une meilleure compréhension des réalités méditerranéennes. Les documentaires, reportages et films d’enquête soumis doivent aborder des thématiques en lien avec les sociétés et les vies des hommes et des femmes de cette région.

Un jury international, composé de professionnels de la télévision et du cinéma (réalisateurs, producteurs, journalistes, diffuseurs) ainsi que de personnalités spécialistes du monde méditerranéen, attribuera six prix répartis en six catégories. Le Grand Prix du documentaire “Enjeux Méditerranéens” récompense un documentaire ou un reportage de plus de 30 minutes traitant d’un sujet d’actualité en Méditerranée, mettant en perspective les événements et donnant la parole aux protagonistes. Quant au Prix “Mémoire de la Méditerranée”, il distingue un film de plus de 30 minutes qui, avec ou sans archives, fait revivre des faits du passé, des histoires individuelles ou collectives, ainsi que des lieux de mémoire en Méditerranée. Le Prix “Première Oeuvre Documentaire” valorise le talent d’un réalisateur n’ayant pas réalisé plus de trois films, y compris ceux produits dans un cadre scolaire ou de formation (durée supérieure à 30 minutes).

En ce qui concerne le Prix “Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée”, il récompense un documentaire de plus de 30 minutes valorisant l’expression artistique (musique, arts plastiques, spectacles vivants, arts visuels), le patrimoine (sites, monuments, œuvres d’art, archéologie, architecture) ou toute autre forme d’expression culturelle en Méditerranée (folklore, traditions).

Pour le Prix “Jeunes de la Méditerranée”, il est décerné par un jury de lycéens de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et de pays euro-méditerranéens, récompensant une œuvre sélectionnée par le CMCA.

Enfin, le Prix du Meilleur Court Méditerranéen (Prix du Public) est attribué à un documentaire ou un reportage de moins de 30 minutes, abordant un sujet lié à la Méditerranée.