La création d’un réseau professionnel de talents tunisiens en Espagne et le rôle joué par ces talents durant la première session du Forum national des compétences tunisiennes à l’étranger, étaient au centre d’une rencontre qui a réuni, jeudi, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et des membres de la communauté tunisienne, des compétences nationales et des étudiants résidant en Espagne.

Autour d’un Iftar ramadanesque, organisé, jeudi, à la Résidence de l’Ambassadeur de Tunisie à Madrid, à l’occasion d’une visite de travail en Espagne les 27 et 28 mars 2025, le ministre des Affaires étrangères a invité les membres de la communauté, en particulier les compétences, à maintenir un lien constant avec la Tunisie tout en soulignant l’importance du réseautage entre eux et de leur rôle central à contribuer à l’œuvre de développement de la Tunisie et de ses orientations futures.

Mohamed Ali Nafti les a, aussi, appelé à poursuivre cet engagement à travers des propositions sur des thématiques à débattre lors de la deuxième session du Forum national des compétences prévu l’été prochain.

Dans une allocution prononcée à l’occasion, le ministre a souligné l’importance qu’accorde le président de la République Kaïs Saïed à la communauté tunisienne et sa détermination d’être à l’écoute de leurs préoccupations et de préserver leurs intérêts en vue de garantir une meilleure intégration dans le pays de résidence.

La rencontre a également constitué l’occasion pour le ministre d’écouter les principales préoccupations et propositions des membres de la communauté en Espagne, en rapport avec l’amélioration de la qualité des services consulaires rendus. Il a, à cet égard, mis en avant les programmes relatifs aux Tunisiens à l’étranger, notamment à travers la numérisation des services administratifs qui leur sont offerts, en adéquation avec leurs besoins et aspirations et assurant par là-même la pérennité du dialogue et de communication avec eux.