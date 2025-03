Le cinéma tunisien, d’hier et d’aujourd’hui, affiche sa présence à la 20ème édition du Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO), qui se déroulera du 1er au 14 avril 2025 en France, à travers une programmation diversifiée, mettant en avant des œuvres emblématiques du patrimoine cinématographique tunisien ainsi que des productions contemporaines.

Ainsi, le programme prévoit une séance spéciale intitulée “Les Actualités d’Albert Samama-Chikli, pionnier du cinéma tunisien”, avec une projection de courts métrages d’archives suivie d’un ciné-concert animé par le musicien Jasser Haj Youssef. Cette séance met en lumière le travail d’Albert Samama-Chikli (1872-1934), considéré comme l’introducteur du cinématographe en Tunisie dès 1896. Ce programme regroupe plusieurs films documentaires, offrant un témoignage unique sur la Tunisie de l’époque, entre 1910 et 1920.

Dans le cadre de la compétition de courts métrages pour le Prix du Public, le film “Lumière d’hiver” d’Emna Mrabet, réalisé en 2024, sera présenté dans le programme “Exils intimes”.

Par ailleurs, le long-métrage “Aicha” de Mehdi M. Barsaoui, une coproduction entre la Tunisie, la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar, sera projeté lors de la semaine du 9 au 15 avril prochain.

Le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (PCMMO) est un festival de cinéma qui se tient chaque année en France, principalement en région parisienne. Créé en 2006, il vise à mettre en lumière la richesse et la diversité des productions cinématographiques issues du Maghreb et du Moyen-Orient, en proposant des projections de longs et courts métrages, des avant-premières, des débats et des rencontres avec des cinéastes. Cette édition 2025 met la Palestine à l’honneur, avec notamment la projection de deux films du réalisateur Rashid Masharawi, -invité d’honneur du festival- figure incontournable du cinéma palestinien contemporain par ses contributions artistiques et son engagement pour la promotion du cinéma palestinien.