Le Maroc affronte la Tanzanie ce mardi 25 mars dans le cadre de la 5ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Les Lions de l’Atlas, largement en tête du groupe E, poursuivent leur route vers une septième participation au Mondial.

Avec 6 points d’avance sur leurs poursuivants, le Niger et la Tanzanie, les hommes de Walid Regragui ont l’occasion de consolider leur position et de se rapprocher encore plus d’une qualification qui semble à leur portée.

Heure et diffusion du match

Coup d’envoi : 22h30.

Lieu : Stade d’Honneur d’Oujda

Chaîne de diffusion : L’Équipe Live, la plateforme numérique de la chaîne L’Équipe