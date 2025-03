La France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Nations d’Europe de football en battant la Croatie aux tirs aux buts (5-4), dimanche soir à Paris, en match retour des quarts de finale.

Les Bleus se sont imposés 2-0 à l’issue du temps réglementaire, soit le même score réalisé par les Croates devant leur public à l’aller jeudi dernier à Split.

Le sort de ce duel n’a pas été scellé non plus en prolongations et les deux équipes, pour pouvoir se départager, ont eu recours à la séance fatidique des tirs aux buts qui a souri aux hommes de Didier Deschamps.

Le premier but de ce match retour au stade de France à Saint-Denis a été l’œuvre du milieu offensif du Bayern Munich, Michael Olise qui, d’une frappe puissante sur balle arrêtée décochée des 21 mètres, envoie le ballon en pleine lucarne (52è), inscrivant son premier but sous le maillot de l’équipe de France.

Vers la fin de la rencontre, le capitaine Kylian Mbappé mène un superbe une-deux sur la droite de la surface adverse avec Olise qui sert en retrait, Ousmane Dembélé, à l’affût, reprend du pied droit et trompe le keeper croate Livakovic (80è).

Avant le coup de sifflet de cette rencontre, un hommage a été rendu à l’ancien international français Olivier Giroud, buteur historique de l’équipe de France avec 57 buts réalisations en 137 sélections.

En “Final-Four”, en juin prochain, la France retrouvera l’Espagne qui s’est qualifiée aux dépens des Pays-Bas, alors que la deuxième demi-finale mettra aux prises l’Allemagne et le Portugal qui ont évincé respectivement le Danemark et l’Italie.