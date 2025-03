La numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka s’est qualifiée ce samedi 23 mars pour les huitièmes de finale du WTA 1000 de Miami, profitant de l’abandon de son adversaire Elena-Gabriela Ruse (102e au classement WTA).

La Bélarusse, finaliste à Indian Wells il y a quelques jours, n’a eu besoin que d’un set pour prendre l’avantage (6-1). La Roumaine a ensuite quitté brièvement le court pour des soins médicaux, avant de reprendre le jeu de manière éphémère. À 0-0, 15-40 dans le deuxième set, Ruse a finalement renoncé, offrant à Sabalenka une qualification express.

À Miami, Sabalenka poursuit son parcours sans encombre et se rapproche de son meilleur résultat dans ce tournoi, où elle avait atteint les quarts de finale en 2021 et 2023. En huitièmes de finale, elle affrontera l’Américaine Danielle Collins (15e), tenante du titre et redoutable sur dur.