Le ministère des Affaires culturelles a fait part, ce jeudi soir, du décès du poète Belgacem Abdellatif, figure emblématique de la mémoire populaire de la ville de Douz, dans le gouvernorat de Kébili. Il s’est éteint à l’âge de 70 ans.

Dans un communiqué, le ministère a exprimé sa profonde tristesse et a rendu hommage à l’œuvre du défunt, saluant sa contribution majeure à la scène poétique et culturelle tunisienne. Belgacem Abdellatif était connu pour ses poèmes populaires et ses performances expressives, qui ont marqué de nombreux événements locaux et festivals maghrébins dédiés au patrimoine immatériel.

Le ministère a présenté ses sincères condoléances à la famille du poète ainsi qu’à l’ensemble de la communauté littéraire et artistique, invoquant la miséricorde divine pour le défunt et souhaitant force et réconfort à ses proches.