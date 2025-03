Ce vendredi 21 mars 2025, l’Éthiopie reçoit l’Égypte pour une rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Les Pharaons, invaincus et leaders du groupe avec 10 points en cinq matchs, visent une nouvelle victoire pour conforter leur première place. De leur côté, les Walyas, avant-derniers avec seulement 3 points, tenteront de créer la surprise devant leur public.

Les statistiques sont largement en faveur de l’Égypte, qui affiche une série impressionnante avec trois victoires et deux nuls, marquant neuf buts et n’en encaissant que deux. En revanche, l’Éthiopie peine à imposer son jeu, n’ayant remporté qu’un seul match sur cinq et encaissant douze buts.

Favoris sur le papier, les Pharaons aborderont ce match avec détermination pour sécuriser leur qualification. Reste à savoir si l’Éthiopie parviendra à déjouer les pronostics et à rivaliser face à une équipe égyptienne en pleine confiance.

Le match Ethiopie – Egypte sera diffusé en direct le vendredi 21 mars 2025 à 22h00 sur L’Équipe Live Foot.