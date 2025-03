Alors que la fin de saison approche à grands pas, la 25e journée de la Ligue 1 tunisienne s’annonce déterminante aussi bien dans la course au titre que dans la lutte pour le maintien. Avec des affiches prometteuses au programme ce mercredi 13 mars, les équipes n’ont plus le droit à l’erreur.

L’Espérance en quête du titre, Monastir et l’Étoile en embuscade

Leader du championnat avec 53 points, l’Espérance Sportive de Tunis continue de tenir tête à ses poursuivants. Les Sang et Or, solides en tête, ont deux longueurs d’avance sur leur rival direct, l’Étoile Sportive du Sahel (51 points), et trois sur l’US Monastir (50 points). Ces deux derniers restent à l’affût de la moindre contre-performance du club de Bab Souika.

Si l’Espérance et l’Étoile ne seront pas sur le terrain ce mercredi, Monastir jouera un match capital contre l’ES Zarzis. En déplacement chez le quatrième du classement, l’US Monastir devra impérativement s’imposer pour garder le contact avec les deux premières places.

Club Africain – Stade Tunisien : un duel crucial pour le top 5

Avec 47 points chacun, le Club Africain et l’ES Zarzis jouent gros cette semaine. Le CA affrontera le Stade Tunisien dans une confrontation qui pourrait leur permettre d’assurer une place dans le top 5. Le Stade Tunisien (6e, 43 points) n’a pas encore dit son dernier mot et pourrait encore bousculer la hiérarchie.

Le bas du tableau en ébullition : Béja et Tataouine dos au mur

Si la bataille fait rage en haut du classement, la situation est tout aussi tendue en bas de tableau. L’Olympique Béja (9e, 28 points) accueillera l’US Tataouine (16e, 15 points) dans un match à fort enjeu. Une victoire permettrait à Béja de prendre ses distances avec la zone rouge, tandis que Tataouine, lanterne rouge, doit impérativement s’imposer pour espérer un miracle dans la course au maintien.

L’EGS Gafsa (15e, 15 points) aura également une rencontre délicate face à l’ES Métlaoui (8e, 35 points). Une défaite condamnerait presque définitivement Gafsa à la relégation, tandis que Métlaoui pourrait assurer définitivement son maintien en cas de victoire.

Une journée décisive avant le sprint final

Alors que les écarts se resserrent dans toutes les zones du classement, cette 25e journée pourrait redistribuer les cartes et donner une nouvelle dynamique aux prétendants au titre comme aux équipes en difficulté. À quelques journées de la fin, chaque point compte et chaque faux pas peut être fatal.