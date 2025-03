La 25e journée de la Ligue 1 tunisienne a livré son verdict ce mercredi 12 mars, avec plusieurs résultats marquants. L’Espérance Sportive de Tunis (EST) a été accrochée par la JS Omrane (2-2), tandis que l’Étoile Sportive du Sahel (ESS) a conforté sa place sur le podium en s’imposant à Gabès (0-2). Le Club Sportif Sfaxien (CSS) a, quant à lui, dominé l’AS Soliman avec une victoire éclatante (4-0).

L’EST freinée, le CSS en démonstration

Au stade Zouiten, l’Espérance de Tunis a dû partager les points avec la JS Omrane (2-2). Menés à deux reprises, les Sang et Or ont réagi grâce à Youcef Belaïli (70’) et Yan Sasse (83’), mais n’ont pas réussi à arracher la victoire.

À Sfax, le CSS a offert un festival offensif face à l’AS Soliman (4-0). Un but contre son camp de Hamza Mabrouk (50’) a lancé les hostilités, avant que Fabien Ulrich (53’), Firas Sakouhi (65’) et Aziz Sokrafi (83’) ne scellent le score.

L’Étoile solide, l’USBG se donne de l’air

En déplacement à Gabès, l’Étoile du Sahel s’est imposée avec autorité (0-2), grâce à Oussema Abid (22’) et Firas Chawat (78’). Un succès qui permet aux hommes de Sousse de rester au contact du haut du tableau.

À Ben Guerdane, l’USBG a décroché une précieuse victoire contre le CA Bizertin (1-0). Un but contre son camp d’Aymen Amri (37’) a suffi pour offrir les trois points aux locaux, qui s’éloignent de la zone rouge.

Les rencontres à venir

Quatre matchs sont encore à disputer ce jeudi 13 mars, avec notamment l’entrée en lice du Club Africain, en quête d’une victoire face au Stade Tunisien pour rester au contact du podium.

Classement provisoire : l’EST toujours en tête

Avec 53 points, l’Espérance de Tunis conserve son fauteuil de leader, talonnée par l’US Monastir (50 pts) et l’Étoile du Sahel (49 pts). Derrière, le Club Africain (47 pts) et l’ES Zarzis (47 pts) restent en embuscade, alors que la lutte pour le maintien s’intensifie en bas du classement.