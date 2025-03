L’élaboration d’un plan d’action assorti d’un calendrier précis pour la mise en œuvre du projet d’inventaire et de numérisation des biens immobiliers de l’Etat, notamment ceux à vocation agricole, a été au centre d’une séance de travail de travail tenue, mercredi 12 mars 2025, au siège du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières. Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili a souligné, à cette occasion, l’importance de poursuivre l’inventaire des biens fonciers de l’Etat, en particulier des terres agricoles, compte tenu de la valeur stratégique de ce patrimoine immobilier.

Il a recommandé l’adoption d’une approche innovante alignée sur les exigences de modernisation et d’optimisation de la gestion administrative, grâce aux technologies numériques avancées, a fait savoir le département des domaines de l’État.

Hedhili a souligné que la numérisation complète des biens immobiliers de l’Etat vise à améliorer leur gouvernance, afin d’en faire un levier de développement, tout en garantissant la transparence des procédures de leur exploitation.

Au cours de la réunion, plusieurs propositions et visions ont été présentées pour accélérer l’inventaire de ces biens et le concrétiser sous forme d’une cartographie numérique, en collaboration avec les différentes parties prenantes.