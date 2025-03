La Tunisie participe avec une délégation de haut niveau, conduite par la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Asma Jebri, aux travaux de la 69ᵉ session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW69), présidée par l’Arabie saoudite et se poursuivant du 10 au 21 mars à New York, selon un communiqué du ministère.

Cette session onusienne vise à examiner les avancées réalisées dans la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Pékin, 30 ans après son adoption, à évaluer les défis rencontrés et à proposer des solutions en harmonie avec les Objectifs de développement durable (ODD).

La ministre a participé à plusieurs événements, notamment le dialogue interactif de haut niveau, organisé conjointement par l’Union africaine et ONU Femmes. À cette occasion, elle a réaffirmé l’attachement de la Tunisie à la position africaine, notamment en matière de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles.

Elle a également pris part à une session parallèle sur « La santé reproductive : un levier pour lutter contre la pauvreté et promouvoir l’égalité des sexes », initiée par la Suède, en partenariat avec la Somalie et ONU Femmes. Lors de cet événement, l’expérience tunisienne en matière de santé reproductive a été présentée, mettant en avant l’engagement du pays à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale.

La délégation tunisienne a également participé à des événements parallèles, notamment :

Une session organisée par l’Arabie saoudite sur l’autonomisation des femmes,

Une session du Conseil de coopération du Golfe (CCG) sur « Les femmes et la technologie : des parcours inspirants”.