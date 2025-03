Allant sur les traces du patrimoine, les veillées ramadanesques “Mousamarat Tourathiya” affichent cette année leur retour dans une troisième édition avec trois rendez-vous : le 15 mars au Centre de présentation de l’histoire et des monuments de la médina de Tunis (Musée d’histoire), le 17 mars au musée archéologique de Mahdia et le 18 du mois au Musée ethnographique de Moknine.

Organisée par l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) en collaboration avec l’Institut national du Patrimoine (INP), cette manifestation ramadanesques est devenue une tradition en ce mois saint, pour mettre à l’honneur aussi bien le patrimoine culturel matériel qu’immatériel de la Tunisie, où chaque rencontre est conçue comme un moment d’échange et de partage entre historiens, chercheurs, artistes et passionnés de patrimoine autour d’un thème spécifique.

Les discussions s’accompagnent souvent de performances musicales et de lectures poétiques, créant une atmosphère immersive et vivante qui rappelle les traditions des veillées ramadanesques.

La première soirée, prévue le 15 mars 2025 au Centre de présentation de l’histoire et des monuments de la médina de Tunis, sera consacrée aux récits de la ville entre réalité et légende. Ce voyage au cœur du patrimoine oral tunisien explorera la manière dont les mythes et les histoires populaires ont façonné l’imaginaire collectif de la médina de Tunis, et comment ces récits, parfois inspirés de faits réels, se sont enrichis et transformés au fil des siècles.

Au musée archéologique de Mahdia, la deuxième soirée le 17 mars 2025 portera sur l’histoire contemporaine, un thème qui mettra en lumière des événements clés et des figures marquantes de l’histoire récente de la Tunisie. Des lectures poétiques viendront ponctuer la soirée.

La troisième et dernière soirée le 18 mars 2025 aura lieu au Musée ethnographique de Moknine. Elle sera consacrée à l’histoire de la littérature populaire et à des figures emblématiques dans la région du Sahel qui ont notamment marqué la mémoire collective.