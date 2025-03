L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) tiendra la semaine prochaine deux séances plénières prévues, les 12 et 13 mars, respectivement avec le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et le ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Onze questions orales sont au menu de la séance plénière, du mardi 12 mars, avec le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

La séance plénière du mercredi 12 mars, comprend dix questions orales qui seront adressées au ministre de l’Industrie, des Mines et de l’énergie.

Huit sessions plénières sont prévues pour le mois de mars avec les membres du gouvernement. Deux ministres ont été auditionnés au cours de la première semaine.