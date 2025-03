La 24ᵉ journée de Botola Pro se poursuit ce soir avec un affrontement entre le Moghreb de Tétouan (MAT) et la Renaissance de Berkane (RSB). Un match crucial pour les deux équipes, aux ambitions totalement opposées. Coup d’envoi prévu à 23h !

Berkane, solide leader, vise un pas de plus vers le titre

Avec 56 points en 23 matchs, la Renaissance de Berkane domine largement le championnat. L’équipe affiche une impressionnante série avec 17 victoires, 5 nuls et une seule défaite. Une victoire ce soir permettrait aux Oranges de creuser encore plus l’écart en tête et de se rapprocher du sacre.

Tétouan joue sa survie en Botola Pro

De son côté, le Moghreb de Tétouan vit une saison compliquée. Avant-dernier du classement avec 15 points en 23 matchs, le club est en grand danger. Avec seulement 3 victoires cette saison, une défaite ce soir compliquerait encore plus ses chances de maintien.

Historique des confrontations : avantage Berkane

Sur les 5 derniers duels entre les deux équipes, le MAT n’a jamais gagné. Berkane l’a emporté 2 fois, tandis que 3 rencontres se sont soldées par un match nul.

Les enjeux du match

Pour Berkane : Une victoire pour conforter son leadership et s’approcher du titre.

Pour Tétouan : Un succès serait une bouffée d’oxygène dans la lutte pour le maintien.