Un accord de partenariat Tuniso-Suisse visant la formation et l’intégration de près de 2000 jeunes tunisiens dans le marché de l’emploi tunisien a été signé vendredi au siège du ministère entre le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad et l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie Josef Renggli.

Cet accord de partenariat, qui se poursuivra jusqu’à l’année 2028 a pour objectif de faciliter l’insertion des demandeurs d’emploi, inscrits dans les bureaux de l’emploi et du travail indépendant et ce, dans le cadre d’un partenariat public- privé et avec plusieurs associations.

Dans ce contexte, le ministre de l’emploi Riadh Chaouad a indiqué dans une déclaration aux médias que cet accord vise à intégrer près de 2000 jeunes dans le marché de l’emploi tunisien, en particulier dans les spécialités qui connaissent des difficultés d’intégration et dans les régions ayant un taux de chômage élevé.

Le ministre n’a pas précisé les spécialités qui connaissent des difficultés d’intégration, toutefois il a signalé que cet accord Tuniso- Suisse cible essentiellement les jeunes diplômés du supérieur ou les diplômés de la formation professionnelle au chômage depuis de nombreuses années.

“Le financement de cet accord par la partie Suisse est basé essentiellement sur l’évaluation des résultats” a-t-il dit, ajoutant que les fonds ne seront versés aux centres de formation professionnelle privés, chargés de la formation, qu’après l’emploi de 70 pc des jeunes apprenants.

Il a souligné que le financement de cet accord, basé sur l’évaluation des résultats permettra de garantir la pérennité des postes d’emploi.

En réponse à une interrogation de la TAP, le ministre a indiqué que les entreprises et les centres de formation qui devront assurer la formation des demandeurs d’emploi ont été sélectionnés , ajoutant que ces entreprises seront contactées après la signature de cet accord pour identifier leurs besoins en main d’œuvre.

Chaouad a précisé que les bureaux de l’emploi et du travail indépendant annonceront au cours de la prochaine période les secteurs de la formation et ouvriront les inscriptions aux jeunes demandeurs d’emploi pour adhérer à ce programme.

De son côté, l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie a indiqué que cet accord a adopté une approche basée sur l’évaluation des résultats, soulignant que le financement des programmes de formation au profit des entreprises est tributaire de la réalisation des objectifs assignés, à savoir l’emploi de 2000 jeunes.

“Ce programme sera mis en œuvre en coopération avec des partenaires du secteur public telle que l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) et des partenaires du secteur privé à l’instar des centres de formation professionnels, qui accompliront la mission de formation des jeunes”, a indiqué l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie, Josef Renggli dans une déclaration aux médias.

Renggli a précisé que des contrats par objectifs seront conclus entre les différents partenaires de ce programme, selon le mécanisme de financement basé sur l’évaluation des résultats.