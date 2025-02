Le Conseil national des régions et des districts œuvre à élaborer de nouveaux modèles de développement qui rompent avec les plans de développement précédents tout en tenant compte des spécificités des régions et en activant la participation citoyenne en vue de créer une infrastructure moderne et concevoir des projets qui tiennent compte des spécificités de chaque région, a affirmé, à Bizerte, le président du Conseil national des régions et des districts Imad Derbali.

Il a également souligné à l’ouverture jeudi, d’une journée d’étude sur le thème « Bizerte:ville durable et Menzel Bourguiba: zone modèle » organisé par le conseil régional de Bizerte, la nécessité de mobiliser tous les efforts pour promouvoir les villes tunisiennes et leur garantir un développement durable à travers l’évaluation des conditions de vie dans ces villes et l’élaboration de programmes adaptés aux spécificité de chacune d’entre elles.

Selon ses propos, la région de Bizerte est l’une des premières villes éligibles à ce programme compte tenu de ses ressources naturelles et humaines.

Le séminaire a comporté plusieurs interventions notamment sur « les caractéristiques des stratégies nationales dans le domaine de l’énergie et de la transition énergétique » ainsi que sur les programmes portant sur l’activation et de la consolidation de la durabilité des villes tunisiennes ». Le débat a été axé le projet “Bizerte: ville durable et Menzel Bourguiba: zone modèle » et les travaux réalisés sur cette question.