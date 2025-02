Le directeur général de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salim Al-Malik, a réaffirmé l’engagement de l’organisation à soutenir le projet “Iqraa”, visant à préserver les manuscrits à l’aide de technologies avancées, lors de sa visite à Kairouan ce jeudi. Cette visite intervient en marge de la 45e session du Conseil exécutif de l’ICESCO, qui se tient en Tunisie.

Accompagné du gouverneur de Kairouan et de responsables du patrimoine, Salim Al-Malik a visité la mosquée Oqba Ibnou Nafaa, soulignant son importance historique et architecturale. Il a également exploré le musée de Raqqada, où il a découvert des collections rares et observé les processus de restauration des manuscrits.

Le directeur général de l’ICESCO a également effectué une visite touristique de la médina de Tunis dans la capitale, comprenant notamment la mosquée Zitouna. A cet égard, il a salué particulièrement le riche patrimoine culturel et religieux de la Tunisie.