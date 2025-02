La première édition du “Marché de l’agriculteur”, une initiative visant à mettre en contact l’agriculteur avec le consommateur, à l’occasion du mois de Ramadan, a été ouverte, jeudi, au siège de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la pêche (UTAP), à la cité El Khadra Tunis, et se poursuivra jusqu’au lundi 3 mars 2025.

Au premier jour d’exposition, l’affluence était timide, autour des stands du Marché de l’agriculteur et même les agriculteurs-exposants n’étaient pas au complet. Les prix affichés sont légèrement inférieurs aux prix proposés ailleurs et l’offre de produits était modeste.

Dans une déclaration aux médias, le membre du Bureau exécutif national de l’UTAP, responsable du commerce intérieur et maghrébin et de la commercialisation, Anouar Harathi a fait savoir que cette initiative regroupe 38 agriculteurs qui exposeront leurs produits en alternance durant toute la période d’exposition.

“Plusieurs produits sont disponibles à l’instar des dattes, de l’huile d’olive, des épices, des fruits, des dérivés de céréales, des poissons, des volailles…” a-t-il ajouté, assurant que les légumes seront disponibles à partir de demain vendredi.

Et d’enchaîner “cette initiative va être, dans une seconde étape, généralisée à toutes les régions de la République en coopération avec le projet italien, MAMI, visant à renforcer les capacités des associations et organisations agricoles dans le lancement et la gestion de marchés pour les exploitants agricoles. Nous visons également à l’étaler sur toute l’année pour favoriser la commercialisation directe de tous les produits agricoles (dattes, huile d’olive, fruits, légumes…)”.

“Les prix proposés sont inférieurs aux prix proposés dans les marchés. C’est une première expérience et il ne nous a pas été facile de convaincre l’agriculteur de faire le déplacement en raison de ses multiples occupations. Cette expérience va nous permettre de mieux nous organiser dans le futur” a-t-il indiqué.

De son côté, le Président de l’Organisation de Défense du Consommateur (ODC), Amar Dhaya, a souligné que l’Organisation a toujours plaidé pour le rapprochement des producteurs aux consommateurs pour faciliter l’accès de ces derniers à des produits de bonne qualité et à des meilleurs prix et limiter l’intervention des intermédiaires ».

Il a formulé l’espoir de voir cette expérience se généraliser dans toutes les régions, notamment dans les quartiers populaires, pour toucher davantage de citoyens soulignant la nécessité de sensibiliser les agriculteurs à l’importance de commercialiser directement leurs productions.