Nouvelle technologie de signalisation : le marquage thermoplastique testé sur la route régionale n°21

Une nouvelle technique de signalisation horizontale appelée marquage thermoplastique a été nouvellement adoptée par le ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

Une opération-test de cette technique a été engagée, au niveau de la route régionale n°21 (Route X), choisie en raison de sa forte densité du trafic, qui dépasse les 150 000 véhicules par jour.

Le tronçon-test relie la sortie ouest de la Capitale à l’aéroport de Tunis Carthage, sur 13 kilomètres du point kilométrique 0 au point kilométrique 13, indique le département de l’Equipement, mercredi.

Le marquage thermoplastique, qui créé une signalisation permanente parfaitement intégrée à la route, permet d’améliorer la qualité et la durabilité de la signalisation horizontale et de renforcer, ainsi, la sécurité routière, selon le ministère.

Les travaux sont soumis au suivi du Centre d’Essais et des Techniques de la Construction (CETEC) relevant du ministère de l’Equipement et du Centre technique de la chimie (CTC) placé sous la tutelle du ministère de l’Industrie qui effectueront les tests et essais nécessaires afin de s’assurer que cette technologie répond aux normes et conditions requises pour qu’elle soit ultérieurement déployée au niveau des grands axes routiers et sur l’ensemble des routes classées.