Manchester City, déjà éliminé de la Ligue des champions et hors course pour le titre, se rend ce mercredi 26 février à Tottenham pour tenter de conserver sa place dans le top 4 de la Premier League, une position de plus en plus menacée.

En cas de défaite face à Tottenham, la saison de Manchester City pourrait prendre une tournure dramatique. Après une élimination précoce en Ligue des champions face au Real Madrid la semaine dernière, les Skyblues sont désormais largement distancés en championnat par Liverpool.

Cependant, cette place est loin d’être assurée : avec 44 points, Manchester City n’a qu’un petit avantage sur Newcastle, cinquième avec le même nombre de points, et n’est qu’à un point de Bournemouth et Chelsea (43), et deux d’Aston Villa (42).

Les matchs à venir seront cruciaux, d’autant que la présence d’Erling Haaland, qui a manqué les deux derniers matchs en raison d’une gêne au genou, reste incertaine.

Le match entre Tottenham et Manchester City aura lieu ce mercredi 26 février à 20h30 et sera diffusé sur Canal + Live 2.