Deux matches chocs mettant en lice les quatre équipes de tête seront à l’affiche de la 22e journée de la ligue 1 du football professionnel, prévue mercredi et jeudi, avec comme seul objectif, le leadership.

Le premier est un clasico qui opposera, mercredi à Radès, les deux co-leaders, l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel, toutes deux occupant le haut du tableau avec 45 points chacune, tandis que l’autre choc mettra aux prises jeudi à Monastir, l’US Monastirienne et le Club Africain, qui se partagent la troisième place avec 43 points.

Dans un duel qui s’annonce chaud à Radès, les “sang et or, battus dimanche par le CA Bizertin (1-2), tenteront de se rattraper après ce premier revers qui intervient après 16 journées sans défaite, pour conserver leur fauteuil de leader. Toutefois, ils devront composer avec les absences de Koussay Smiri et Khalil Guennichi, suspendus, et du Togolais Roger Ahulu, indisposnible, tandis que la participation de Mohamed Amine Tougai et de Abulramane Konaté est incertaine.

L’équipe de Laurentiu Reghecampf qui récupère en contrepartie son attaquant algérien Youcef Blaili, absent lors du match de Bizerte, tentera de profiter de l’avantage du terrain et de l’éfficacité de sa ligne offensive (39 buts marqués) pour décrocher les trois points de la victoire et confirmer son ascendant psychologique sur son adversaire qui n’a pas réussi à la battre en championnat depuis 2021.

De son côté, l’Etoile du Sahel cherchera à poursuivre sa belle série sous la conduite de Mohamed Mkacher (13 victoires en 14 matches) et confirmer ses prétentions de jouer les premiers rôles. Mais l’équipe qui ne pourra pas compter sur les services des défenseurs Mohamed Hussein, suspendu, et Nassim Hnid, pour des raisons de santé, ou encore Mohamed Ghedamsi, incertain, contre la possibilité d’aligner Ghofrane Naouali et Zied Boughattas, sera amenée à profiter de la pression qui pèse sur son adversaire et sur les “dérapages” de son arrière-garde (6 buts encaissés en 3 matches) pour remporter un bon résultat.

En revanche, un match nul pourra faire l’affaire des deux autres poursuivants qui s’affronteront jeudi au stade Ben Jannet, dans un duel qui s’annonce passionnant entre deux autres prétendants à la première place. En effet, tout dépendra de l’issue du choc de Radès, car un nul entre le duo de tête associé à une victoire de l’un ou l’autre à Monastir, propulsera le vainqueur en tête du classement, alors qu’en cas de victoire à Hammadi Agrebi, le vainqueur du match de Monastir pourra accéder à la deuxième place.

Les usémistes, en excellente forme depuis l’arrivée de Faouzi Benzarti, espèrent continuer sur leur lancée pour conforter leurs chances dans la course au titre. Cependant, ils devront se passer des services de Malek Miledi, blessé, et de Rayane Chikhaoui, suspendu, mais pourront compter en contrepartie sur Chiheb Salhi.

De son côté, le club de Bab Jedid, qui nourrit de solides ambitions pour le titre cette saison, tentera de rester dans une dynamique de victoire pour décrocher son troisième succès de suite et confirmer ses prétentions pour un sacre qui lui échappe depuis 2015. L’équipe de David Bettoni qui sera privée des services de son défenseur Hamza Ben Abda, suspendu, placera ses espoirs sur le Libyen Ali Youssef pour conserver ses bois intacts et franchir cet écueil.

Un autre choc, entre mal-classés, sera au menu de cette journée. L’US Tataouine, avant-dernière (14 points), accueillera l’EGS Gafsa, lanterne rouge (9 points) dans un match à quitte ou double.

La formation de Tataouine en net regain de forme ces dernières journées, aborderont cette rencontre avec beaucoup de confiance, contrairement à son adversaire du jour, en grande difficulté et en quête urgente de points après une série de cinq défaites consécutives.

Le programme (tous les matches à 14h00)

Mercredi 26 février

A Radès:

Espérance ST – ES Sahel

A Bir Bouregba :

AS Soliman – JS Omrane

A Bizerte:

CA Bizertin – ES Zarzis

A Mélaoui:

ES Métlaoui – AS Gabès

Jeudi 27 février

Au Bardo:

S Tunisien – US Ben Guerdane

A Menzel Bourguiba :

O Béja – CS Sfaxien

A Monastir:

US Monastir – C Africain

A Tataouine:

US Tataouine – EGS Gafsa