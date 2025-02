Le ministre de l’éducation Noureddine Nouri a souligné que la tenue en Tunisie de la réunion du conseil exécutif de l’organisation Islamique pour l’éducation, les sciences et la culture “ISESCO” et de la 3ème réunion consultative de cette organisation, témoigne de la volonté de notre pays de renforcer la mise en œuvre des projets de coopération et de consolider le rapprochement entre les états membres de cette organisation.

Nouri a indiqué à l’ouverture, mardi, des travaux de la 3ème réunion consultative de l’ISESCO que la tenue de cette réunion, dans le cadre de la 45 session du conseil exécutif de l’ISESCO illustre le besoin pressant de renforcer la coopération bilatérale entre les pays islamiques pour la mise en œuvre des projets notamment dans les secteurs éducatifs, de l’enseignement et de la culture, précisant que le développement des pays et leur essor est basé sur leur capacité à utiliser les technologies de pointe, à promouvoir leurs programmes scientifiques et à opérer des mutations au niveau des concepts pour favoriser un enseignement plus équitable et global.

Le ministre de l’éducation a réitéré le soutien permanent de la Tunisie aux efforts de l’organisation de l’ISESCO pour l’élaboration et la mise en œuvre des projets de coopération entre les pays Islamiques et aussi avec les organisations partenaires dans les secteurs de la culture, de l’éducation et de l’enseignement.

A noter que les travaux de la 3ème réunion consultative des commissions nationales de l’éducation, des sciences et de la culture ont démarré mardi dans la banlieue de Gammarth, dans le cadre de la 45ème session du conseil exécutif de l’organisation de l’ISESCO.

Participent à cette réunion de haut qui se poursuivra les 25 et 26 février courant, les représentants de états membres et des organisations régionales et internationales, ainsi que des experts internationaux dans les secteurs de l’éducation et des sciences.