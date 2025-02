Le musée des instruments de musique du Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM)- Ennejma Ezzahra- vient de recevoir un précieux don d’instruments anciens, offert par l’écrivaine, journaliste et artiste plasticienne de renom, Kalthoum Jemaïl, petite fille de l’illustre musicien Abdelaziz Jemaïl.

La donation comprend dix ouds (luths) datant de 1927, 1933, 1958 et 1962, dont certains furent offerts à Abdelaziz Jemaïl, ainsi que deux instruments à cordes, un qanun et un rabab, et divers outils traditionnels servant à la fabrication d’instruments de musique, informe le CMAM sur sa page officielle.

Outre ces trésors instrumentaux, Kalthoum Jemaïl a également fait don d’une collection de CD contenant des enregistrements d’émissions radiophoniques et de performances musicales mettant en lumière le talent de son grand-père en tant que musicien virtuose (violon, harmonium, qanun, oud), pédagogue hors pair et fondateur d’un cercle musical qui accueillait des artistes tunisiens, maghrébins et orientaux.

Kalthoum Jemaïl, a par ailleurs, fait part de sa volonté d’enrichir davantage le musée des instruments de musique en offrant prochainement une collection de rosaces d’oud, réalisées par son grand-père avec une grande technicité et un raffinement remarquable.

Dans son ouvrage biographique, retraçant la vie et le parcours artistique de Abdelaziz Jemaïl “Sheikh al-Fannanine : Abdelaziz Jemaïl et le siècle de la Tunisie moderne”, récompensé par le Prix Zoubeida Bchir en 2013, Kalthoum Jemaïl retrace le parcours de Abdelaziz Jemail (1895-1969), qui dans une époque marquée par la colonisation et les bouleversements sociaux, s’est consacré à redonner à la musique ses lettres de noblesse. Elle y revient également sur les origines du Malouf, les différentes périodes de l’immigration andalouse vers la Tunisie et l’apport socioculturel des différentes minorités qui ont contribué à l’enrichissement du patrimoine musical tunisien.