La bibliothèque régionale de Monastir a été le théâtre d’un hommage vibrant à Abdelaziz Chebil, figure incontournable de la pensée et de la culture tunisienne. Organisée par l’Union des écrivains tunisiens – section de Monastir, cette cérémonie a réuni universitaires, écrivains, artistes et journalistes, témoignant de l’empreinte durable laissée par cet intellectuel visionnaire.

Né à Téboulba le 28 mai 1944 et disparu le 10 janvier 2025, Abdelaziz Chebil n’était pas seulement un universitaire reconnu, mais aussi un écrivain prolifique, un traducteur passionné et un penseur moderniste. À travers ses travaux académiques et ses publications, il a œuvré pour une approche renouvelée de la culture et du patrimoine littéraire arabes, cherchant constamment à innover plutôt qu’à reproduire. Parmi ses ouvrages les plus marquants figurent “Lectures dans le patrimoine narratif ancien” ainsi que la traduction de “Les Voleurs de mots de Michel Schneider”.

Son collègue universitaire Omar Imam a salué sa capacité à anticiper les grands débats intellectuels, notamment autour des émotions, de la traduction et de l’évolution des concepts littéraires. Il a rappelé que Chebil avait traduit et écrit au moins six ouvrages, insufflant une dynamique nouvelle à l’analyse du patrimoine et de l’identité culturelle arabes.

Dans cette optique, Chokri Tellili, délégué régional aux affaires culturelles de Monastir, a proposé l’organisation d’un colloque en hommage à Abdelaziz Chebil, soutenu par le ministère de la Culture. Cette initiative permettrait d’explorer en profondeur son héritage et de mesurer l’influence de ses recherches sur les générations futures.

Avec son esprit visionnaire et son attachement à l’innovation, Abdelaziz Chebil restera une référence incontournable dans le paysage culturel et intellectuel tunisien.