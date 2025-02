Un tournant dans la course au titre, la 21e journée de Ligue 1 tunisienne a été marquée par un coup de théâtre à Bizerte : l’Espérance sportive de Tunis a chuté face au Club Athlétique Bizertin (2-1), laissant l’Étoile du Sahel revenir à sa hauteur en tête du classement. Dans le bas de tableau, l’AS Soliman s’offre un bol d’air, tandis que le Stade Tunisien enchaîne les contre-performances.

L’Espérance perd gros, l’Étoile en profite

Surpris dès la 26e minute sur une erreur du gardien Amenallah Memmiche, l’EST est parvenue à égaliser grâce à Chiheb Jebali (50e). Mais malgré un penalty manqué par Mohamed Amine Tougai, les Sang et Or ont concédé un second but sur penalty dans les arrêts de jeu (103e), après l’expulsion de Kousai Smiri et Khalil Guennichi. Cette défaite, la deuxième de la saison, place l’Espérance toujours leader, mais désormais à égalité de points avec l’Étoile du Sahel (45 points), qui l’a emporté face à l’ES Métlaoui (2-1).

Mauvaise passe pour le Stade Tunisien, Soliman se relance

Le Stade Tunisien poursuit sa série noire avec une défaite à Gabès (1-0), tandis que l’AS Soliman s’impose contre Ben Guerdane (1-0) et gagne une place précieuse dans la course au maintien.