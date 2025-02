“Un logiciel d’intelligence artificielle (IA) pour l’interprétation des images radiologiques et des IRM et une plateforme conçue spécialement pour le service de radiologie sont en cours de réalisation afin de renforcer la coordination et le partenariat en ligne entre les établissements hospitaliers dans ce domaine “, a fait savoir vendredi Mustapha Ferjani, ministre de la santé.

S’exprimant lors d’une séance de débat organisée par le Conseil national des régions et des districts (CNRD), Ferjani a annoncé que le ministère prépare un logiciel d’intelligence artificielle destiné à l’analyse des images radiologiques et des IRM, une initiative inédite qui révolutionnera, selon lui, le diagnostic et la détection des maladies.

Le ministre a précisé qu’une équipe d’ingénieurs tunisiens spécialisés en technologie, parmi lesquels Karim Beguir, fondateur de la société internationale “InstaDeep” spécialisée dans la conception des systèmes d’intelligence artificielle, collabore bénévolement avec le ministère pour développer ce logiciel 100% tunisien.

Il a, en outre, affirmé que ce logiciel permettra une interprétation rapide, précise et efficace des images radiologiques et des IRM ce qui améliorera le diagnostic et le traitement des malades et allègera les charges des médecins.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que la plateforme dédiée au service de radiologie, permettra aux établissements de santé publics des régions dépourvues de services de radiologie de soumettre des demandes d’examens en ligne.

Il a ajouté que l’entrée en vigueur du cadre législatif, établi par l’arrêté du ministre de la santé du 13 juin 2024, fixant les conditions spécifiques de réalisation des actes de la télémédecine pour chaque spécialité, ainsi que la mise en place d’un dispositif incitatif pour les radiologues, contribueront à répondre aux besoins croissants en imagerie médicale.

Ferjani a salué l’implication des spécialistes du service de radiologie de l’hôpital La Rabta qui interprètent des images pour de nombreux établissements hospitaliers et assurent la formation de plusieurs médecins dans ce domaine.