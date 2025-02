Les travaux de la réunion de la zone Afrique Moyen-Orient(AMO) du réseau Chambre de Commerce et d’Industrie France International (CCI France International) ont démarré, mercredi, 19 février 2025, à Gammarth (banlieue nord de Tunis), à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française(CCITF).

Intervenant à cette occasion, la Directrice Générale de la CCITF, Raja Touil a souligné que cet événement a pour but d’organiser des rencontres d’affaires entre les membres des CCITF, CCI France AMO, CCI France et CCI France International, pour présenter le marché tunisien, échanger autour des orientations stratégiques des CCI impliquées et les opportunités de développement dans divers axes dont les leviers de croissance et les initiatives en termes de Responsabilité Sociétale des Entreprises( RSE).

Il s’agit, également, de promouvoir le patrimoine tunisien à travers un programme de visites touristiques dans des endroits phares du pays, a indiqué la responsable, ajoutant que ce conclave qui s’étale sur trois jours, constitue une opportunité de partager les bonnes pratiques et d’examiner les opportunités de coopération entre toutes les CCI.

Touil a indiqué que CCI France International regroupe et anime 120 Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’International (CCI FI) dans 95 pays. Pour la Tunisie, a-t-elle encore expliqué, la chambre accompagne les entreprises tunisiennes qui cherchent des donneurs d’ordre en France.

Cette réunion rassemble les Présidents, les Directeurs Généraux et les Directeurs Internationaux des différentes chambres de commerce et d’industrie de France dans la zone Afrique et Moyen-Orient (Algérie, Maroc, Madagascar, Jordanie, Ghana et Congo), et en France (Aix-Marseille-Provence, Paris-Île-de-France, Hauts de France et Pays de La Loire), a-t-elle encore fait savoir.

Des tables rondes sur les thèmes : « La gouvernance et orientations stratégiques » et « Responsabilité sociétale des entreprises », « Système d’information, Odoo, ERP et CRM-gestion des données » , seront organisées, dans le cadre de cette réunion, a encore ajouté Touil, précisant que les principales conclusions et recommandations évoquées ainsi que les décisions prises seront présentées, à la clôture de cette des travaux.

A rappeler qu’environ 1600 entreprises françaises sont actives en Tunisie assurant plus de 160 mille emplois directs.

La dernière édition de la Réunion de la Zone Afrique Moyen-Orient AMO du réseau Chambre de Commerce et d’Industrie France International CCIFI » a eu lieu, du 14 au 16 février 2024, au Kenya- Nairobi.