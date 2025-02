Les communes de Bouguerara, Medenine et Sidi Makhlouf relevant du gouvernorat de Medenine seront classées municipalités touristiques, a annoncé mercredi, le ministre du tourisme et de l’artisanat, Sofiane Tekaya lors de sa visite dans la région.

Ainsi, les 10 municipalités de ce gouvernorat seront désormais classées touristiques.

Le ministre a également, ajouté lors de la clôture des journées de l’investissement à Medenine, que ce gouvernorat accapare à lui seul, 25 % du nombre total des nuitées enregistrées au niveau national, notant en outre que le domaine de l’artisanat dans la région, compte 6.000 artisans, avec l’arrivée chaque année de 150 nouveaux artisans.

Il a souligné que les investissements réalisées dans les destinations traditionnelles de Djerba Houmt El Souk et Djerba Midoun ont atteint en 2024, 1,5 million de dinars, appelant à orienter les investissements vers d’autres zones prometteuses de manière à diversifier l’offre, à améliorer la qualité du produit touristique et à créer des projets modernes de loisirs et de divertissement qui valorisent le patrimoine culturel dans la région.

Il a également, mis l’accent sur l’importance d’encourager les sociétés communautaires, les startups et les entreprises touristiques à prendre part aux efforts visant à réaliser le développement durable et la transition écologique de manière à renforcer la destination touristique tunisienne à l’échelle régionale et internationale.