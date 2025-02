La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Asma Jabri, a participé les 17 et 18 février 2025 en visioconférence à la 44e session du Conseil de la Femme arabe au niveau ministériel, présidée par l’État de Palestine, ainsi qu’à une réunion interrégionale préparatoire de la 69e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies.

Cette nouvelle session a été organisée à l’invitation de la Ligue des États arabes, Département des affaires sociales – Direction de la femme, en collaboration avec le bureau régional de l’ONU Femmes.

À l’ordre du jour figuraient la discussion et l’adoption de la « Déclaration arabe » concernant les sujets prioritaires pour la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, notamment l’examen et l’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Pékin +30.

Selon un communiqué rendu public mardi après-midi, par le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, les participants ont discuté de thèmes aussi importants que l’autonomisation des femmes et l’amélioration de leur situation dans la région arabe, y compris le suivi de la mise en œuvre de l’Agenda de développement des femmes dans la région arabe 2023-2028 et de l’Agenda des femmes, de la paix et de la sécurité.

L’Agence de presse kuwaitienne « KUNA » a rapporté que la session ministérielle a également abordé l’autonomisation économique et sociale des femmes, l’observatoire arabe du développement économique des femmes, ainsi que la coopération avec les organisations internationales et régionales.

Selon la même source, une réunion préparatoire a été organisée lundi dernier par la Ligue des États arabes pour examiner le projet de déclaration arabe qui sera prononcé au nom du groupe arabe à New York par l’État de Palestine lors de la séance d’ouverture de la 69e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme, prévue du 10 au 21 mars 2025 et placée sous le signe « Vers la Déclaration et le Programme d’action de Pékin +35 ».

La session a réuni des ministres et des responsables des mécanismes nationaux chargés des affaires des femmes dans les pays arabes, ainsi que des représentants d’organisations régionales et internationales pertinentes.