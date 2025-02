Médenine : Démarrage de la première édition des journées de l’investissement

La première édition des journées de l’investissement a démarré, lundi, sous le slogan « investir à Médenine » en présence des acteurs d’investissement dans la région, des investisseurs, des institutions de financement, des structures d’accompagnement et d’appui, et ce, pour promouvoir le gouvernorat de Médenine en tant que destination pour l’investissement.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre des efforts visant à impulser le rythme de développement et l’investissement privé, en faisant connaitre les avantages et les opportunités à Médenine, a indiqué le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh.

Il a, par ailleurs, passé en revue les mesures envisagées par le gouvernement afin de développer l’investissement privé, citant à titre d’exemple la réforme de la législation de l’investissement, l’élaboration d’une stratégie nationale pour développer les Petites et moyennes entreprises (PME), l’élaboration d’une feuille de route d’investissement spécifique aux régions et districts, outre la poursuite de la suppression des autorisations et la révision de 100 cahiers des charges relatifs à l’exercice des activités économiques.

Abdelhafidh a rappelé également de l’éventuel lancement, en 2025, de la plateforme Nationale de l’investissement qui sera l’interlocuteur unique de l’investisseur en Tunisie.

L’objectif, a-t-il ajouté, est d’améliorer le climat des affaires à travers la simplification des procédures.

Il a, en outre, mis l’accent sur les efforts déployés par le gouvernement pour résoudre les problèmes auxquels font face les projets publics, ajoutant que des commissions sectorielles et régionales ont été crées pour assurer le suivi périodique et accélérer la réalisation des projets bloqués.

Il a rappelé de l’amélioration de plusieurs indicateurs économiques dont le taux d’inflation qui s’est replié à 6%, au mois de janvier 2025, contre une moyenne de 7% en 2024 et de 10% en 2023, outre l’évolution de 21,4 % des investissements directs étrangers (IDE).