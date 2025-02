Ce mercredi on s’attend à une légère remontée des températures. Les maximales oscilleront entre 16 et 21 degrés Celsius dans la plupart des régions, tandis que les zones montagneuses de l’ouest connaîtront des températures plus fraîches avoisinant les 14 degrés.

Le ciel sera variable, avec des brumes matinales et une couverture nuageuse partielle sur l’ensemble du territoire. Le vent soufflera de secteur sud, faible à modéré dans l’ensemble.