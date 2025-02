Le nombre d’opérations d’investissement déclarés auprès de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) à Sidi Bouzid s’élève à 832, au cours de l’année 2024.

La valeur des investissements déclarés a enregistré une augmentation de 33,87% par rapport à l’année 2023 et de 27,12% par rapport aux trois dernières années.

Il s’agit d’intensions d’investissement notamment dans les secteurs de l’agriculture, des services et des industrie de transformation pour un montant total de plus 120 millions de dinars dépassant, ainsi, la valeur annuelle des investissements déclarés en 2021, 2022 et 2023 estimée à 94,962 millions de dinars, selon un communiqué de l’APIA.

Quelque 403 projets ont été approuvées en 2024 pour un montant de 42,444 millions de dinars, soit une hausse de 1,9% par rapport à l’année précédente et de 11,89% par rapport aux trois dernières années.

Le nombre des emplois créés ont augmenté de 21,9% en 2023 et de 4,23% par rapport aux trois dernières années, d’après la même source.