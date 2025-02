PARIS, 10 février (TAP) – Le Britannique Fluidstack, les Américains Amazon et Appolo et le Suédois Evroc figurent au nombre des groupes impliqués dans l’enveloppe de €109 milliards d’investissements dans l’intelligence artificielle (IA) dont va bénéficier la France, ont annoncé lundi l’Elysée et Emmanuel Macron.

“Aujourd’hui et demain, 109 milliards d’euros vont être confirmés pour la France pour les années à venir”, a déclaré le président français en anglais au soir du premier jour du Sommet sur l’action pour l’intelligence artificielle organisé au Grand Palais, à Paris.

Emmanuel Macron a évoqué “35 sites disponibles” dans le pays pour accueillir des entreprises liées à l’IA, technologie dans laquelle les Etats-Unis et la Chine ont une longueur d’avance.

Pour le chef de l’Etat, les investissements annoncés sont le fruit d’années d’efforts visant à améliorer l’attractivité de la France où la formation des personnels et l’accès à une énergie décarbonée sont des atouts.

“Ici, c’est plug (“branche”) baby plug”, a-t-il dit en référence à l’expression “drill baby drill” utilisée par le président américain Donald Trump pour intensifier les forages.

“La France est définitivement dans la course et ce n’est que le début de l’aventure”, a commenté l’Elysée, qui a détaillé les investissements pour les “trois à cinq années à venir”.

L’enveloppe de 109 milliards inclut un accord cadre avec les Émirats arabes unis représentant des investissements pouvant atteindre 50 milliards d’euros impliquant le fonds MGX, basé à Abu Dhabi.

Il prévoit la création en France d’un campus IA, qui serait le plus grand d’Europe, comprenant un centre de données d’une capacité de calcul pouvant atteindre un gigawatt. Le lieu d’implantation doit être annoncé lors du prochain sommet Choose France, en mai.

Une enveloppe de 20 milliards d’euros est engagée par le canadien Brookfield. Le groupe annoncé à Cambrai (Nord) injecte 15 milliards dans le développement de centres de données et cinq milliards dans des infrastructures liées au transfert de données, aux puces de stockage et à l’énergie.