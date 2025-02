Voici le programme des rencontres comptant pour la 18ᵉ journée du championnat de Ligue 1 :

Samedi 8 février à 14h00

Stade Tunisien – Espérance de Tunis (diffusé sur Watania 1 et Al Kass HD 2)

AS Soliman – CA Bizertin

Olympique de Béja – US Ben Guerdane

US Tataouine – Étoile du Sahel (diffusé sur Watania 2)

Dimanche 9 février à 14h00

Club Africain – EGS Gafsa (diffusé sur Watania 1)

US Monastirienne – AS Gabès

CS Sfaxien – JS Omrane

ES Métlaoui – ES Zarzis