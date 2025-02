L’Assemblée des représentants du Peuple (ARP) a adopté, lundi, lors d’une séance plénière, au palais du Bardo, le projet de l’accord de prêt conclu le 10 septembre 2024 entre la Tunisie et la Banque africaine de développement (BAD), d’un montant de 90 millions d’euros (environ 303,3 millions de dinars), destiné à financer le Programme “Compétitivités des Très Petites Entreprises et Autonomisation des Populations par la Création d’Emplois” (CAP EMPLOI).

Dans sa réponse aux questions des députés, le ministre de l’économie et de la planification, Samir Abdelhafidh a indiqué, que malgré ses répercussions négatives, l’endettement peut impacter positivement l’économie nationale si le montant octroyé est investi dans des secteurs de production, de l’infrastructure ainsi que les programmes de formation appuyant la main d’œuvre et les potentialités d’exportation du pays.

Abdelhafidh a fait savoir que la majorité des crédits, que le gouvernement a soumis ou compte soumettre devant le parlement, sont destinés au secteur de l’énergie, de l’eau, de l’assainissement et des petites et moyennes entreprises ainsi qu’à la promotion de l’agriculture, l’équipement, la santé et l’enseignement supérieur.

S’agissant de la lutte contre les inondations, le ministre a rappelé que l’Etat œuvre à moderniser l’Office National de la protection civile, à travers la signature d’un accord de financement de 50 millions d’euros qui vise à mettre en place un nouveau système d’alerte. Le projet, adopté par le conseil des ministres le 30 janvier 2025, sera présenté à l’Arp, a affirmé le ministre.

Et d’ajouter qu’à fin 2024, son département a utilisé 60% des financements mobilisés par le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) d’une valeur de 100 millions de dinars pour protéger les délégations dans le cadre d’un plan d’intervention rapide de lutte contre les inondations.