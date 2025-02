Le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh a fait savoir que les ventes de l’huile d’olives extra vierge conditionnée destinées aux adhérents des amicales et des mutuelles du secteur public ont atteint 582 mille litres, précisant que les prix de cette denrée alimentaire, pratiqués localement à la production dans les huileries ont pris la même tendance descendante des prix pratiqués sur le marché international lesquels ont accusé une baisse progressive de 7,7 euros jusqu’à 4 euros et actuellement à 5,4 euros.

Ben Cheikh a ajouté lors d’une séance d’audition tenue vendredi par la commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et hydraulique et de la pêche relevant de l’ARP, que l’opération du conditionnement pour l’approvisionnement des grandes surfaces commerciales en quantité requise se poursuivent, selon le programme national de la consommation intérieure de l’huile d’olive.

Le ministre a fait savoir que les mesures prises pour dépasser la crise ont permis d’augmenter le prix de l’huile d’olive au seuil de 12,5 dinars le litre après avoir été aux alentours de 9 dinars, selon les données de la commission de l’agriculture relevant de l’ARP.

Il a encore précisé que son département œuvre à mettre en place une stratégie pour encourager la consommation à l’échelle nationale et faire connaître le produit national sur le marché extérieur, à travers la dynamisation de la diplomatie économique.

Les représentants du ministère ont fait observer que l’Office National de l’Huile est intervenu de part sa position dans la régulation du marché, pour acquérir 3000 tonnes dans les différentes régions, et a contribué à l’effort national pour l’exportation de 700 tonnes à travers la société d’export relevant de l’office, selon la même source.

Les participants ont suggéré un ensemble de propositions pouvant contribuer à la promotion du secteur et surmonter les difficultés et les crises dans l’avenir. Il s’agit, en effet, de restructurer l’Office National de l’Huile selon des normes scientifiques et à consacrer les moyens matériels et logistiques ainsi que les ressources humaines nécessaires afin de dynamiser son rôle soit dans la régulation du marché intérieur ou dans la contribution aux efforts nationaux pour l’exportation à travers une société d’export de l’huile relevant de l’Office.