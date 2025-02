L’ailier international brésilien Vinicius Jr, a dévoilé son désir de rester au Real Madrid pendant “encore de nombreuses années”, en réponse aux rumeurs concernant un éventuel transfert en Arabie saoudite, lors d’une interview accordée à RealMadrid TV.

Les médias espagnols avaient affirmé que “Vini” avait reçu une offre colossale pour rejoindre un club saoudien l’été dernier, une rumeur qu’il a tenu à démentir.

” Continuer à écrire l’histoire ici est très important pour moi et ma famille. J’espère rester dans cette équipe encore de nombreuses années”, a dit le Brésilien de 24 ans au média du club.

Vinicius Jr a récemment inscrit son 100e but sous le maillot madrilène, et avec ses deux Ligues des champions, il entre un peu plus dans le panthéon du club madrilène.

” Faire partie de l’histoire du club est très difficile, car il y a eu tant de joueurs et de légendes qui ont marqué de nombreux buts et remporté tant de titres. Etre avec eux est important et c’était un rêve pour moi”, a-t-il ajouté.

Les champions d’Europe et d’Espagne en titre pourront de nouveau compter sur Vinicius samedi, lors du déplacement du Real Madrid sur la pelouse de l’Espanyol en Liga (21h00), après une suspension de deux matche purgés par le Brésilien pour un carton rouge.