Le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh a appelé, mardi, les entreprises publiques et privées et les centres de recherche à participer à l’appel à proposition du programme de coopération transfrontalière Interreg NEX MED financé par l’Union européenne (UE).

Intervenant au cours d’une journée d’information sur les opportunités de financement dans le cadre du programme Interreg NEX MED, Abdelhafidh a rappelé que le programme auquel participe la Tunisie avec 14 pays méditerranéens a lancé un appel à proposition en vue de financer des projets de transition verte dans le cadre de partenariats entre des institutions et des structures issues des pays méditerranéens doté d’un budget de 83,7 millions d’euros.

Et d’ajouter que le programme doté d’un budget total de 253 millions d’euros vise à financer des projets de soutien aux énergies renouvelables, de gestion de l’eau, d’adaptation aux changements climatiques, des soins de santé, de gouvernance locale et de soutien aux jeunes et aux femmes.

Il vise, également, à encourager les initiatives conjointes entre les deux rives de la Méditerranée dans des projets d’amélioration de la compétitivité des Petites et moyennes entreprises (PME) et des startups, dans la recherche et l’innovation.

Plus de 200 sociétés tunisiennes, des secteurs public et privé, ont participé aujourd’hui à cette journée d’information, organisée par le ministère en partenariat avec l’instance de gestion du programme en Sardaigne (Italie). L’objectif est de prendre connaissance des conditions et des procédures de présentation des propositions et garantir la participation nationale effective, en plus de bénéficier des mécanismes de financement offerts.

La Tunisie a participé au côté de 14 pays au programme de coopération transnationale, Interreg Next Med, financé par l’Union Européenne dans le cadre de la politique européenne de voisinage.

Le directeur général au ministère de l’économie et de la planification, Fathi Ben Mimoun, a, pour sa part, indiqué que le programme Interreg Next Med, accordera aux meilleurs projets sélectionnés par les experts, des financements estimés à 700 mille euro pour les projets déposés par les jeunes et 3,5 millions euro pour les projets dans d’autres domaines.

La durée de réalisation de ces projets est de 24 à 36 mois, et ce dans le cadre d’un partenariat, avec les structures et les établissements des deux rives de la méditerranée.

Dans une déclaration à TAP, Martin Heibel, responsable de la communication du programme Interreg NEXT MED a indiqué que le programme a consacré 20% du budget (83,7 millions d’euros) pour appuyer les projets des jeunes promoteurs, renforcer leur intégration, et en les aidant à identifier des emplois verts, à la lumière des changements climatiques.

Il a précisé que le programme vise à relever des défis communs, dont fait face les pays de la Méditerranée, tels que les vagues de chaleur, la gouvernance des ressources hydrauliques, l’efficacité énergétique, le renforcement des moyens pour la décarbonation des entreprises, et le renforcement des capacités locales.

Il a souligné que ce programme œuvre à renforcer cette dynamique pour que généraliser l’identification des solutions et les traitée de manière participative au niveau de la méditerranée, d’autant plus que le dossier des changements climatiques devient compliqué, avec l’arrivée de la nouvelle administration du président Donald Trump.