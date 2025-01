La nouvelle bibliothèque de l’Institut de traduction de Tunis (ITRAT) baptisée “Bostan al-Alsoun” (Littéralement : Le champ des langues) a été inaugurée, ce mardi 21 janvier 2025, à la Cité de la Culture abritant le siège de l’Institut au pôle des lettres et du livre.

Ce nouveau né dans le secteur culturel devra contribuer à soutenir les efforts de l’Institut à promouvoir ses différentes publications. Un point de vente est mis à la disposition des lecteurs au siège de l’Institut.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, accompagnée par le directeur général de l’ITRAT, Tawfik Grira. L’évènement a été marqué par la présence des traducteurs dont des universitaires et auteurs collaborant dans la traduction d’ouvrages, dans différentes langues, publiés par l’Institut, en particulier de et vers l’arabe.

A cette occasion, la ministre des Affaires Culturelles a déclaré que cet espace “assez riche en ouvrages traduits par des auteurs tunisiens devra contribuer à assurer une plus grande visibilité des publications de l’Institut de traduction de Tunis, en Tunisie et ailleurs.

“La traduction est un art”, a estimé la ministre, tout en évoquant son expérience personnelle dans la traduction, il y a quelques années, d’un livre en français sur la chanson tunisienne et la chanteuse disparue Saliha. Elle a à cet égard parlé de “l’aspect esthétique de la traduction, non sans difficultés”.

Dans une déclaration à la TAP, la ministre a souligné le soutien de son Département à l’Institut de traduction et à sa bibliothèque, car la traduction est, au même titre que la philosophie, l’histoire, la musique, le cinéma et le théâtre, un moyen de diffuser la culture tunisienne pour atteindre de nouveaux horizons », a-t-elle expliqué.

De là, “la promotion de notre culture dans tous les secteurs du savoir, via la traduction, ne peut être qu’ une chose assez importante pour notre pays », a-t-elle dit.

S’agissant de la bibliothèque “Bostan al-Alsoun”, le directeur général de l’ITRAT a présenté un espace dédié aux publications de l’Institut diponbiles dans différentes langues. “Bostan al-Alsoun” est un point de vente pour les livres édités par l’Institut, avec des prix assez abordables, a-t-il affirmé.

La bibliothèque vise à faire promouvoir davantage la diffusion de la Culture tunisienne et des savoirs en général, à travers la traduction de livres tunisiens dans d’autres langues, notamment le Français, l’Anglais, l’Italien, l’Allemand, a fait savoir Grira. Dans un avenir proche, l’Institut envisage d’introduire d’autres langues universelles telles que “le Russe, le Chinois ainsi que la traduction de livres internationaux en Arabe”.

La cérémonie d’inauguration de la publiothèque a permis de présenter les nouvelles publications de l’Institut, composées d’œuvres littéraires et philosophiques dans les différents domaines du savoir, pour des auteurs tunisiens et occidentaux contemporains.

Les nouvelles publications de l’Institut, fruit d’un projet lancé en mai 2024, et ses futurs projets ont été présentés dans une dépêche de la TAP publiée le 12 janvier 2025 ( Institut de Traduction de Tunis : nouveautés, prix et dernières parutions) : httpss://www.tap.info.tn/fr/Portail-Culture-et-M%C3%A9dias/18301538-institut-de

L’Institut a également présenté son nouveau magazine “Eyes of Languages” (Uyūn al-Alsun) dédié à la traduction de et vers l’Arabe et un projet d’une revue scientifique trimestrielle pour enfants qui sera dirigée par de spécialistes dans l’apprentissage et les sciences.

“Eyes of Languages” est un magazine trimestriel édité dans les différentes langues traduites par l’Institut (Arabe, Anglais, Français, Italien, Allemand et Espagnol) dont le contenu se compose principalement d’extraits de livres ou d’encyclopédies traduits par l’Institut.

Le premier numéro de la saison, hiver 2025, de ce magazine a fait l’objet d’un article assez détaillé (Parution prochaine d’un nouveau Magazine trimestriel dédié à la traduction baptisé “Eyes of Languages”/Uyūn al-Alsun) publié le 6 janvier 2025 sur le site de l’agence TAP : tap.info.tn/fr/Portail-à-la-Une-FR-top/18282123-parution-prochaine

L’Institut de traduction de Tunis, anciennement Centre national de traduction, publie des oeuvres traduites, d’auteurs tunisiens et étrangers, principalement vers l’arabe, et appartenant à différentes branches (littérature, sciences humaines et sociales, histoire..) ainsi que la traduction de chefs-d’œuvre de la littérature mondiale.

L’Institut oeuvre pour la promotion du savoir à travers la traduction et au rayonnement du mouvement intellectuel sur le double plan, régional et international.

Depuis sa création en 2006, l’Institut a publié près de 160 ouvrages traduits. Notons que les droits d’auteurs des livres traduits sont détenus par l’Institut qui a le droit à l’exploitation totale de l’ouvrage, sa publication et sa distribution.