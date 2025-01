Anne Guéguen, Ambassadrice de France en Tunisie, a dressé un bilan de la coopération économique entre les deux pays et a évoqué les perspectives pour l’année 2025, notamment en ce qui concerne la question des visas, lors de déclarations à Radio Mosaique FM.

L’Ambassadrice a souligné l’importance des échanges bilatéraux, considérés comme un moteur essentiel de la création de richesse et d’emplois en Tunisie. Elle a insisté sur la relation de confiance qui unit les deux pays et qui sert les intérêts des deux économies, en particulier l’économie tunisienne.

Un partenariat économique solide et en constante évolution

La France se positionne comme le premier investisseur en Tunisie, avec une présence significative de nombreuses entreprises françaises et tuniso-françaises. Ce dynamisme économique se traduit par des chiffres, a-t-elle affirmée :

La France premier partenaire économique de la Tunisie,

Les échanges commerciaux bilatéraux représentent 3 milliards d’euros par an, un facteur clé de la croissance tunisienne,

Environ 1500 entreprises françaises sont implantées en Tunisie,

En 2023, plus de 4000 emplois ont été créés grâce aux investissements français, représentant un tiers des flux d’investissements directs étrangers en Tunisie,

La France est également le premier client de la Tunisie.

Elle a également souligné la montée en gamme des investissements français, qui se concentrent sur des secteurs porteurs tels que les énergies renouvelables, avec des entreprises comme Voltalia et Total Energies investissant massivement dans le photovoltaïque et l’hydrogène vert, contribuant ainsi à la souveraineté énergétique de la Tunisie. Elle a aussi mentionné l’implication d’entreprises telles qu’Orange et Actia, qui disposent de leurs propres incubateurs favorisant l’innovation.