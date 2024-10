La Tunisie, représentée par le secrétaire d’État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, a exhorté mercredi les participants au Forum de l’énergie au Caire à stimuler les investissements, soutenir les projets d’énergies renouvelables et à promouvoir la participation du secteur privé aux stratégies d’économie verte.

La Tunisie participe à la quatrième édition du Forum de l’énergie et du climat, organisée mardi dernier par l’Union pour la Méditerranée (UpM) et auquel participent plusieurs responsables, dont le secrétaire général adjoint de l’UpM, Grammenos Mastrojeni.

Dans son discours prononcé lors de la réunion inaugurale du Forum, Chouchane a souligné l’importance de l”engagement de tous les pays méditerranéens à travers les échanges de points de vues et la consolidation de la coopération entre eux pour lutter contre le changement climatique et ses répercussions environnementales et économiques.

Il a souligné la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les parties, à l’heure où la communauté internationale accorde un intérêt accru à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de leur impact négatif sur le climat.

Le secrétaire d’État a rappelé l’engagement de la Tunisie dans les efforts internationaux pour investir dans les énergies alternatives et les technologies propres, en passant en revue dans ce contexte les axes majeurs de la Stratégie énergétique nationale à l’horizon 2035.

La Semaine de l’énergie durable au Caire se poursuit sur trois jours à l’initiative du Centre régional pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique “en coopération avec la Ligue des États arabes, l’Union pour la Méditerranée, l’Agence internationale de l’énergie renouvelable et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale.

