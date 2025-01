La Tunisie accueille la 9ème édition des “Nuits de la lecture” placée autour du thème “Les patrimoines” et qui aura lieu du jeudi 23 au dimanche 26 janvier 2025 à Tunis, Sousse et Sfax.

Organisé par le réseau des médiathèques de l’Institut français de Tunisie (IFT), cet événement gratuit est placé chaque fois sous un nouveau thème pour célébrer le plaisir de la lecture auprès de différents publics et notamment les jeunes, a annoncé l’IFT.

Organisées par le Centre national du livre (CNL) pour le ministère français de la Culture, Les “Nuits de la lecture” ont choisi cette année le thème du “patrimoine” dans toutes ses dimensions : patrimoine individuel mais surtout collectif, à l’échelle de l’humanité, patrimoine matériel mais aussi immatériel, à l’image de la littérature.

Le patrimoine et les trésors archéologiques tunisiens sont au cœur de cette édition qui jettera la lumière sur le patrimoine bâti et restauré de la Médina de Tunis, les œuvres en mosaïque placée dans le site archéologique de Thyna (Sfax), le musée archéologique d’El Jem (Mahdia) et le musée du Bardo (Tunis).

La programmation sera également axée sur le patrimoine français, notamment la Cathédrale “Notre-Dame de Paris”, un chef-d’œuvre de l’architecture gothique au cœur de Paris dont la toiture a été ravagée par les flammes en 2019. Après plusieurs années de restauration, Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes au cours de cérémonies officielles, les 7 et 8 décembre 2024.

Programme détaillé de la 9ème édition des “Nuits de la lecture” en Tunisie:

• Tunis

Jeudi 23 janvier

– 14h-16h (du 23 janvier au 1er février) : Visite virtuelle de Notre-Dame (Casque VR)

Table feuilletage livres autour de la thématique du patrimoine.

– 14h-15h : Raconte-moi une histoire, lecture du conte “Petit poisson d’or”

– 15h-16h : Intervention autour du patrimoine bâti et restauré de la Médina de Tunis

– 16h-17h : Jeu de société (Héros de Tunisie). Jeu de cartes des 7 familles faciliter la mémorisation des personnages historiques et les différentes dynasties qui ont marqué la Tunisie (Gloristory, 2021).

– 17h-18h (black box) : diffusion du film documentaire Notre-Dame de Paris, la résurrection.

– 18h-19h : Raconte-moi une histoire.

Lecture de trois contes : “La petite fille aux allumettes” (Andersen)(Flammarion, 2018).

“Les nains magiques” (Grimm) (Hachette, 1864).

“Boréal Express” (Van Allsburg) (École des Loisirs, 1985).

• Sfax

Table thématique sur le patrimoine

Jeudi 23 janvier

– 16h : Jeux de puzzle, directement tirés des mosaïques de Thyna, El Jem, Le Bardo, etc.

Des puzzles ouvrir de façon ludique le patrimoine et les trésors archéologiques tunisiens.

– 17h : Lecture du conte “La Fille Biche et le fils de l’Architecte” de Michel Ocelot

– 18h-20h : Lecture d’extraits de contes sur le patrimoine

Vendredi 24 janvier

– 16h : Visite du musée archéologique de la Mairie

– 17h : Podcast de l’école des loisirs, partenaire des “Nuits de la lecture”. Découverte des épisodes podcast intitulés “Millefeuille” et “Paroles de passeurs”

– 18h-20h (accueil des classes) : Lecture d’extraits de contes sur le patrimoine

• Sousse

Les “Nuits de la lecture” seront déclinées en deux temps à la médiathèque Gisèle Halimi.Le public sera invité à explorer le thème des patrimoines de manière vivante et créative à travers des lectures théâtralisées, des mises en scène immersives et des collaborations artistiques uniques.

Vendredi 24 janvier

16h-18h : Expérience immersive avec la vidéo Notre Dame de Paris : Journey Back in Time en réalité virtuelle, suivie de jeux de société autour du patrimoine.

Samedi 25 janvier

18h-20h : Performances ambulantes dans différents espaces (médiathèque, salle d’exposition, auditorium), mêlant lectures théâtralisées, mises en scène captivantes et projections immersives en collaboration avec des artistes visuels.