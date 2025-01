Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, lundi après-midi au palais de Carthage, une réunion réunissant le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, le ministre de l’éducation, Noureddine Nouri, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mondher Belaïd et le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Riadh Chaoued.

Selon un communiqué publié par la Présidence de la République, le chef de l’Etat a souligné la nécessité pour chaque responsable chargé de préparer un projet de texte de prendre en compte les attentes des citoyens, ainsi que leurs souffrances et leurs difficultés dans tous les domaines et de proposer des solutions radicales et de ne pas se contenter de constater les problèmes sans les résoudre de manière globale et définitive.

Il a, à cette occasion, donné des instructions pour procéder à un inventaire des institutions qui n’ont pas de réelle utilité et qui ne réalisent qu’une partie infime des objectifs pour lesquels elles ont été créées et représentent un fardeau pour le budget de l’État et les fonds publics.

Il a ajouté qu’il serait judicieux que les fonds alloués à ces institutions soient exploités pour trouver des solutions radicales aux victimes de politiques n’ayant conduit qu’à davantage de pauvreté et d’exclusion.

“Il est temps, a-t-il dit, de mettre fin à ces politiques, que ce soit dans l’enseignement supérieur, la santé, la formation professionnelle ou dans d’autres secteurs”. Il a, en outre, souligné la nécessité de revoir le cadre juridique du travail dans les secteurs public et privé pour mettre fin définitivement à la sous-traitance.

Le Président a conclu en affirmant que la sagesse ne réside pas dans la multiplication des institutions, mais dans leur nécessité réelle et leur efficacité au service de la nation et de ses citoyens.