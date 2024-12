Une mise à jour a été apportée aux échantillons de l’indice TUNINDEX, des indices sectoriels et de l’indice TUNINDEX20 par le Comité des Indices Boursiers réuni le 30 décembre 2024, a fait savoir, mardi, la Bourse de Tunis.

D’après la BVMT, à compter du 2 janvier 2025, la société CELLCOM intégrera l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels «5000 – Services aux Consommateurs» et «5300 -Distribution».

Toutefois, la société TELNET HOLDING quittera l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels «9000 – Technologie» et «9500 – Technologie». La société STIP quittera, aussi, l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels «3000- Biens de Consommation» et «3300 – Automobiles et Equipementiers». Idem pour les sociétés LES CIMENTS DE BIZERTE, SOMOCER et SOTEMAIL qui quitteront l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels «2000 – Industries» et «2300 – Bâtiment et Matériaux de Construction ».

Le Comité des Indices Boursiers a, en outre, décidé de mettre à jour, à partir du 2 janvier 2025, l’échantillon de l’indice TUNINDEX20 ainsi que les flottants et les facteurs de plafonnement. Le Tunindex20 étant l’indicateur de mesure du rendement des vingt plus grandes capitalisations boursières les plus liquides sur le marché. Ainsi, les valeurs ASSURANCES MAGHREBIA VIE, BH BANK et SMART TUNISIE quitteront l’indice alors que les valeurs ATL, STB et UNIMED l’intègreront.

L’échantillon de l’indice TUNINDEX20 pour l’année 2025 sera, ainsi, composé des valeurs suivantes : SFBT, ATTIJARI BANK, AMEN BANK, ONE TECH HOLDING, SAH, CARTHAGE CEMENT, DELICE HOLDING, SOTUVER, UIB, ATB, POULINA GP HOLDING, STB, TPR, CITY CARS, ATL, BIAT, EURO-CYCLES, BT, BNA et UNIMED.