Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé dimanche l’engagement de son administration à combattre la corruption et a promis de lancer un dialogue national pour relever les défis internes.

“Nous avons mis en œuvre des réformes significatives dans le secteur de la justice afin de restaurer la confiance des citoyens envers l’État, garantir la séparation de l’argent et de la politique, et lutter sans relâche contre la corruption”, a déclaré M. Tebboune lors d’une allocution devant les deux chambres du Parlement.

Le président a également annoncé des plans pour un dialogue politique national destiné à aborder les défis internes de l’Algérie et à renforcer les droits fondamentaux.

“Ce dialogue sera profond, inclusif et éloigné des discours répétitifs”, a affirmé M. Tebboune, en assurant que ce processus serait conduit de manière organisée et transparente, avec pour objectif de favoriser l’unité et de consolider le front interne de l’Algérie.