Le gouverneur de Bizerte, Salem Yaâcoub, a effectué, dimanche 29 décembre, une visite d’inspection des projets publics programmés dans la délégation de Joumine.

Ces projets concernent, notamment, les travaux de réhabilitation de la route nationale N11 (25 millions de dinars) et de la route locale N365 reliant Bazine et Essamen sur une distance de 1,5 km (400 mille dinars), ainsi que le circuit rural à Ouled Said (350 mille dinars).

Il s’agit, également, de l’aménagement de l’école Béni Aram (470 mille dinars) et des pistes rurales à El Abebssa, Ouled Souani et Rouabhia (2,2 millions de dinars), du gazonnage du stade Ezzaouia (420 mille dinars) et du forage d’un puits profond (190 mille dinars), dans le cadre du programme de développement intégré agricole de Joumine, Sejnane et Ghezala.