Dans ses vœux pour l’année 2025, Mansoor Al-Khater – CEO Ooredoo Tunisie, a annoncé “une année de transformation pour notre secteur et bien au-delà. Une année qui redéfinira la vitesse, l’innovation et la connectivité, alors que nous nous préparons à lancer la #5G et à explorer les possibilités infinies offertes par l’#IA”.

Et de poursuivre : “Cela va bien au-delà de la technologie : il s’agit de façonner un avenir où l’innovation stimule le progrès et où chaque connexion a un impact significatif”.

“Ensemble, chez Ooredoo Tunisie, nous continuerons à repousser les limites, à offrir l’excellence et à renforcer la confiance de ceux que nous servons. Faisons de 2025 une année de percées, de solutions plus intelligentes et de succès partagés”.