Ce lundi 30 décembre, la Tunisie se réveille sous une brume matinale localisée. Au fil de la journée, des nuages passagers traverseront le ciel de la plupart des régions, avec une couverture nuageuse plus dense et des averses éparses attendues dans le sud-est du pays. Durant la nuit, les régions du Sahel et du Cap Bon pourraient également être touchées par des précipitations.

Le vent soufflera de secteur Ouest sur le nord et le centre du pays, et de secteur Est sur le sud. Il sera faible à modéré dans l’ensemble, mais se renforcera en fin de nuit sur l’extrême sud, avec un risque de phénomènes locaux de sable.

L’état de la mer sera moutonneux dans le golfe de Gabès, et peu agité sur le reste des côtes tunisiennes.

Les températures maximales oscilleront généralement entre 13 et 18°C, avec une exception pour les hauteurs Ouest où les températures avoisineront les 10°C.